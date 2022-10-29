Мины ошарашили. В Барнауле участок леса превратился в общественный туалет

Лес на Змеиногорском тракте в Барнауле превратился в общественный туалет, жалуются жители. Об этом пишет «Толк».

В лесу рядом с перинатальным центром и краевой поликлиникой обнаружили человеческие экскременты. Барнаульца Сергея это ошарашило.

«И все понятно: где мужчина, где женщина. Это же элементарно. Где-то мужские, а где-то женские следы», — сказал мужчина.

По его словам, понять людей можно. Посетителей и сопровождающих в туалеты не пускают, а ждать им приходится 4−5 часов. За это время может захотеться в туалет.

«На самом деле установка обычного деревянного туалета — это не так уж и дорого. Ну 5 тыс. рублей стоит обычный сборный туалет, который продают по объявлениям <…> Если пару поставить — 10 тыс. рублей», — утверждает он.

Издание направило запрос в региональный минздрав, чтобы узнать, «захотят ли чиновники облегчить жизнь» гостям краевой столицы и горожанам.

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