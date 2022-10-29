29 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мины ошарашили. В Барнауле участок леса превратился в общественный туалет

Лес на Змеиногорском тракте в Барнауле превратился в общественный туалет, жалуются жители. Об этом пишет «Толк».

Уличный туалет, дверь.
Уличный туалет, дверь.
CC0

В лесу рядом с перинатальным центром и краевой поликлиникой обнаружили человеческие экскременты. Барнаульца Сергея это ошарашило.

«И все понятно: где мужчина, где женщина. Это же элементарно. Где-то мужские, а где-то женские следы», — сказал мужчина.

По его словам, понять людей можно. Посетителей и сопровождающих в туалеты не пускают, а ждать им приходится 4−5 часов. За это время может захотеться в туалет.

«На самом деле установка обычного деревянного туалета — это не так уж и дорого. Ну 5 тыс. рублей стоит обычный сборный туалет, который продают по объявлениям <…> Если пару поставить — 10 тыс. рублей», — утверждает он.

Издание направило запрос в региональный минздрав, чтобы узнать, «захотят ли чиновники облегчить жизнь» гостям краевой столицы и горожанам.

Ранее горы мертвых моллюсков выбросило на берег Оби.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость