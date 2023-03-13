13 марта
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Происшествия

Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза

В три раза предложили увеличить минимальное пособие безработным, а максимальное — почти на 3,5 тыс. рублей, пишет «Парламентская газета».

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

На данный момент в России максимальное пособие по безработице составляет 12 792 рубля, а минимальное — 1,5 тыс. рублей.

12,7 тыс. рублей выплачивают первые три месяца после увольнения, затем еще три месяца перечисляют по 5 тыс. рублей.

Новый законопроект предлагает увеличить пособие.

«Максимальное — на уровне минимального размера оплаты труда, минимальное — 30% от МРОТ», — рассказал соавтор инициативы, депутат Госдумы Андрей Исаев.

Напомним, МРОТ в 2023 году равен 16 242 рублям. Минимальное пособие может вырасти до 4872 рублей, максимальное — на 3,5 тыс. рублей.

В 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля.

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