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Происшествия

15 млн звонков телефонных мошенников зафиксировали в Сбербанке

В Сбербанке заявили о «взрывном росте» киберпреступности — начала года мошенники позвонили россиянам 15 млн раз, пишет РБК.

Уголовное дело. Заключение под стражу.
Уголовное дело. Заключение под стражу.
Pixabay.com

В России идет «взрывной рост» киберпреступности, заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе заседания совета Ассоциации банков России.

При этом данные ЦБ, силовых ведомств и банков в этой области сильно отличаются, пишет bfm.ru. Кузнецов объяснил это применением разных подходов к учету таких преступлений и ущерба от них.

Цифра

Сейчас в сутки число мошеннических звонков достигает 100 тысяч.

Тюремные колл-центры

Недавно неизвестные попытались устроить в московском СИЗО № 2 «Бутырка» тюремный колл-центр — сотрудники изолятора перехватили предназначенную для этого партию мобильных телефонов.

Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним.

Ранее в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический колл-центр. Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.

«Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один колл-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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