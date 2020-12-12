15 млн звонков телефонных мошенников зафиксировали в Сбербанке

В России идет «взрывной рост» киберпреступности, заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе заседания совета Ассоциации банков России.
При этом данные ЦБ, силовых ведомств и банков в этой области сильно отличаются, пишет bfm.ru. Кузнецов объяснил это применением разных подходов к учету таких преступлений и ущерба от них.
Цифра
Сейчас в сутки число мошеннических звонков достигает 100 тысяч.
Тюремные колл-центры
Недавно неизвестные попытались устроить в московском СИЗО № 2 «Бутырка» тюремный колл-центр — сотрудники изолятора перехватили предназначенную для этого партию мобильных телефонов.
Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним.
Ранее в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический колл-центр. Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.
«Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один колл-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.