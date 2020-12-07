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Происшествия

В столичном СИЗО пытались организовать тюремный колл-центр

Неизвестные попытались устроить в московском СИЗО № 2 «Бутырка» тюремный колл-центр — сотрудники изолятора перехватили предназначенную для этого партию мобильных телефонов, сообщает РЕН ТВ.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним. Они были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями.

Запрещенные предметы обнаружили при досмотре фургона Citroen, который завозил на территорию изолятора строительные материалы для проведения ремонтных работ.

По этому факту начата проверка.

Ранее в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический колл-центр, пишет Lenta.ru. Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.

«Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один колл-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Доход злоумышленников составляет более 75 млн рублей в месяц.

Банкет

Ранее сообщалось, что семеро осужденных устроили банкет в скандально известной кузбасской ИК-№ 37. Так они отметили скоро освобождение одного из участников застолья и день рождения «Кота».

На столе были овощи, хлеб, тарелки с колбасой, несколько бутылок лимонада и минеральной воды, а также запеченный поросенок.

В 2018 году член банды Цапков Вячеслав Цеповяз жарил шашлык, ел икру и крабов в колонии.

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