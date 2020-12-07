В столичном СИЗО пытались организовать тюремный колл-центр

Сотрудники «Бутырки» нашли и изъяли более 80 сотовых телефонов и аксессуаров к ним. Они были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями.
Запрещенные предметы обнаружили при досмотре фургона Citroen, который завозил на территорию изолятора строительные материалы для проведения ремонтных работ.
По этому факту начата проверка.
Ранее в камерах заключенных московского СИЗО «Матросская Тишина» обнаружили мошеннический колл-центр, пишет Lenta.ru. Сидельцы обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства.
«Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один колл-центр из 50 „сотрудников“ совершает около 20 тысяч звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Доход злоумышленников составляет более 75 млн рублей в месяц.
Банкет
Ранее сообщалось, что семеро осужденных устроили банкет в скандально известной кузбасской ИК-№ 37. Так они отметили скоро освобождение одного из участников застолья и день рождения «Кота».
На столе были овощи, хлеб, тарелки с колбасой, несколько бутылок лимонада и минеральной воды, а также запеченный поросенок.
В 2018 году член банды Цапков Вячеслав Цеповяз жарил шашлык, ел икру и крабов в колонии.