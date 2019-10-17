Многодетная семья 9 лет жила в подвале в ожидании конца света

На ферме в 130 километрах от Амстердама полиция обнаружила многодетную семью, которая девять лет жила в подвале, ожидая конца света. Их нашли после того как один из обитателей дома — 25-летний мужчина — обратился за помощью к сотрудникам бара, сообщает NLTimes.nl.

Мужчина в старой потрепанной одежде с длинными волосами и бородой рассказал, что вышел на улицу впервые за девять лет, и что его братья и сестры находятся в подвале. В бар вызвали полицию, которая поехала на ферму. Там за шкафом в гостиной была найдена лестница в подвал, где находились пятеро детей от 16 до 25 лет и их отец, прикованный к постели.

Семейство самостоятельно обеспечивало себя продуктами. Они вели хозяйство в огороде и держали домашних животных. При этом дети не ходили в школу, почти не мылись и не стригли волосы.

Выяснилось, что все это время семья ждала конца света.

Зашедший в бар мужчина рассказал, что родители занимались бизнесом, пока мама не умерла в 2004 году. После этого ему пришлось вместе с братьями и сестрами заботиться об отце, который оказался, прикован к кровати после инсульта. До 2010 года года семья неоднократно переезжала. Чем мужчина занимался с 2010 по 2019 годы — пока не известно, пишет polit.ru.

Кто именно держал семью запертыми на ферме — тоже загадка.

Полицией был задержан 58-летний австриец, арендатор фермы. По словам соседей, мужчина не позволял никому приближаться к дому, но часто видели, как он наблюдал за окрестностями через бинокль.

Конец света 2019

В 2019 году конспирологи предсказали еще как минимум одну дату конца света — 21 декабря 2019. Ее назвал американский «библейский теоретик» Дэвид Монтенье. Исследователь изучил древние тексты и пришел к выводу о том, что древние майя ошиблись на 7 лет.

В интернете регулярно появляется информация о том, что конец света будет связан с таинственной планетой Нибиру.

О ней миру рассказал американский писатель Захария Ситчин. Он убежден, что орбита планеты Нибиру пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Эту теорию Ситчин выдвинул после изучения шумерских текстов.