Мобилизованному сибиряку снизили срок наказания за побег из учебного лагеря

Военный суд Новосибирска вынес приговор 25-летнему мобилизованному, сбежавшего из учебного палаточного лагеря. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Известно, что мобилизованный Владимир Константинов 29 декабря 2022 года сбежал из учебного палаточного лагеря.

Владимир родом из Черепановского района Новосибирской области и до мобилизации работал грузчиком на фабрике мороженого.

Его и других бойцов призвали осенью 2022 года и направили в учебный палаточный лагерь, который находится рядом с Новосибирским высшим войсковым командным училищем в Академгородке.

Солдат пробыл там три месяца, а когда команды мобилизованных начали перебрасывать в зону СВО, он сбежал. Владимир поймал такси и уехал домой, к семье. Там он пробыл три недели, помогал матери по хозяйству и воспитывал младших братьев и сестер.

В январе военнослужащий сдался властям и заявил на допросе, что «лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт».

За дезертирство Владимиру грозило 15 лет лишения свободы, но суд снизил срок и приговорил к пяти годам колонии общего режима.

"КоммерсантЪ" отмечает, что военные суды обычно ориентируются на минимальное наказание. Этому способствует признание фигурантами вины и то обстоятельство, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности.