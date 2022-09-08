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Происшествия

Мобильные мстители: телефонные мошенники нашли способ, как «наказать» непокорных

Наметилась новая тенденция телефонного мошенничества — месть не попавшимся на уловки гражданам, пишут «Известия».

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают жуликов по телефону или ругаются с ними.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже „шутникам“ начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Пик звонков от телефонных мошенников был зафиксирован в июне.

Ранее как узнать о взломе телефона рассказал эксперт. Между тем в Барнауле поймали парня, укравшего 200 тыс. рублей в ходе телефонного мошенничества.

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