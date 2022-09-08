Мобильные мстители: телефонные мошенники нашли способ, как «наказать» непокорных

Наметилась новая тенденция телефонного мошенничества — месть не попавшимся на уловки гражданам, пишут « ».

Теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают жуликов по телефону или ругаются с ними.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже „шутникам“ начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Пик звонков от телефонных мошенников был зафиксирован в июне.

Ранее как узнать о взломе телефона рассказал эксперт. Между тем в Барнауле поймали парня, укравшего 200 тыс. рублей в ходе телефонного мошенничества.