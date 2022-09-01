Как узнать о взломе телефона рассказал эксперт

Как этому противостоять, и какие признаки взлома, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, пишет «Прайм».
При небольших подозрениях, что в «телефонные мозги» залезли мошенники, необходимо обратиться к сотовому оператору и выписать звонки и интернет-сессии. Потом нужно сопоставить полученные данные.
«Так можно выявить периоды, когда смартфон функционирует без вашего ведома и заподозрить, откуда идет подозрительная активность», — посоветовал эксперт.
Мясоедов также указал — нужно установить специализированное программное обеспечение, которое просканирует устройство на предмет так называемых «троянов». Именно они дают возможность мошенникам дистанционно контролировать гаджет.
Сигналом о том, что у кого-то есть доступ к вашему смартфону, могут служить уведомления о сменах паролей, которые вы сами не инициировали.
Ранее все деньги с карт дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова украли телефонные мошенники. Елизавета Пескова знала, в том числе от отца, про уловки аферистов, но все равно сообщила им персональные данные, которых оказалось достаточно для опустошения счетов.