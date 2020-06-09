«Мог произойти взрыв»: алтайские спасатели потушили серьезный пожар на рынке

Когда на место прибыли спасатели, здание кафе было охвачено открытым огнем. Оценив обстановку, руководитель тушения пожара Юрий Кондратков повысил ранг сложности до второго и запросил дополнительные силы и средства.
Внутри помещения находились газовые баллоны, мог произойти взрыв, рассказал Кондратков.
Тушили огонь 46 человек, использовалось 13 единиц техники. В течении часа пожар удалось локализовать и ликвидировать. Огонь прошел площадь более 400 кв. метров.
ЧП обошлось без пострадавших. Причину случившегося предстоит установить специалистам.