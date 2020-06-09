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Происшествия

«Мог произойти взрыв»: алтайские спасатели потушили серьезный пожар на рынке

Пожар на рынке Рубцовска возник в здании кафе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Горело более 400 кв. метров и была реальная угроза жизни людей.

Пожар в кафе на рынке Рубцовска.
Пожар в кафе на рынке Рубцовска.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Когда на место прибыли спасатели, здание кафе было охвачено открытым огнем. Оценив обстановку, руководитель тушения пожара Юрий Кондратков повысил ранг сложности до второго и запросил дополнительные силы и средства.

Внутри помещения находились газовые баллоны, мог произойти взрыв, рассказал Кондратков.

Тушили огонь 46 человек, использовалось 13 единиц техники. В течении часа пожар удалось локализовать и ликвидировать. Огонь прошел площадь более 400 кв. метров.

ЧП обошлось без пострадавших. Причину случившегося предстоит установить специалистам.

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