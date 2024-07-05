Вспыхнул козырек здания и начался пожар, пишет АН «Оперативное прикрытие».
Владелец дома пострадал, пытаясь самостоятельно потушить возгорание, указывает "Росбалт".
Мужчину доставили в больницу с ожогами рук, ног и туловища первой и второй степени. Состояние пациента оценивается, как удовлетворительное.
Ранее в Барнауле в дом ударила молния. Также сообщалось, что в Новосибирске в дом залетела шаровая молния. Для входа она использовала вентиляционную трубу, взорвав проводку.
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