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Происшествия

Молния ударила в дачный домик, строение загорелось

В Ленинградской области молния подожгла дачный дом.

Вспыхнул козырек здания и начался пожар, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Владелец дома пострадал, пытаясь самостоятельно потушить возгорание, указывает "Росбалт".

Мужчину доставили в больницу с ожогами рук, ног и туловища первой и второй степени. Состояние пациента оценивается, как удовлетворительное.

Ранее в Барнауле в дом ударила молния. Также сообщалось, что в Новосибирске в дом залетела шаровая молния. Для входа она использовала вентиляционную трубу, взорвав проводку.

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