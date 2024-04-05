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Молния ударила в факел в руке Статуи Свободы

Молния ударила в факел в руке Статуи Свободы в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

США. Статуя Свободы.
США. Статуя Свободы.
открытые источники (CC0)

Знаменитая статуя — часть парка на острове Либерти, напоминает Газета.Ru.

При этом в парке заверили — молнии часто попадают в статую. Но она очень хорошо заземлена — четыре кабеля. И удары молнии не наносят вреда достопримечательности.

Ранее в США прекратили работать Статуя свободы и федералы из-за дефицита госфинансирования. Сенаторы от демократической партии, а также небольшая группа республиканцев, заблокировали проект о финансировании правительства из-за того, что члены Сената не смогли найти компромисс в вопросе закона, который защитит мигрантов от депортации.

Федеральные ведомства США прекратили свою работу из-за отсутствия финансирования. Сотрудникам правительства посоветовали остаться дома или поработать без оплаты труда, пока не будет достигнута договоренность по вопросу о мигрантах.

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