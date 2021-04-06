Молодая бийчанка умерла на встрече с друзьями

Жительница Бийска скончалась от остановки сердца на встрече с друзьями, употребив запрещенное вещество, сообщают « Плохие новости ».

Инцидент произошел в субботу 3 апреля — в этот день девушка по имени Анна веселилась со знакомыми.

«Скончалась от остановки сердца после того, как в компании друзей употребила курительные смеси», — говорится в сообщении.

Медики не смогли откачать девушку. Отмечается, что «информацию подтвердили родственники погибшей».

Ранее в алтайском селе умер 16-летний подросток, когда решил развлечься при помощи газа для зажигалок.

Напомним, Алтайский край стал пятым регионом по распространению наркомании в Сибири.