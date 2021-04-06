Молодая бийчанка умерла на встрече с друзьями

Инцидент произошел в субботу 3 апреля — в этот день девушка по имени Анна веселилась со знакомыми.
«Скончалась от остановки сердца после того, как в компании друзей употребила курительные смеси», — говорится в сообщении.
Медики не смогли откачать девушку. Отмечается, что «информацию подтвердили родственники погибшей».
Ранее в алтайском селе умер 16-летний подросток, когда решил развлечься при помощи газа для зажигалок.
Напомним, Алтайский край стал пятым регионом по распространению наркомании в Сибири.