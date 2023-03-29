29 марта
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Происшествия

Молодые люди устроили драку с иностранцами в одном из баров на Алтае

Местные парни избили гастарбайтеров 25 марта в одном из увеселительных заведений Благовещенки, рассказывает подписчик сообщества «Инцидент Барнаул».

Драка в Благовещенке.
Драка в Благовещенке.
"Инцидент Барнаул"

Приезжие мужчины решили отдохнуть после смены на заводе. Со слов очевидца, драка началась из-за решения молодых людей разобраться с неместными.

Все началось с того, что парень подсел к мужчинам за столик и потянул его на себя. Это не понравилось одному из иностранцев, и он накинулся на молодого человека, ударив его по голове бутылкой.

К столику стремительно подошли еще несколько парней, и началась массовая драка. Распределение сил быстро поменялось, и двоих гастарбайтеров начали избивать толпой. Их третий товарищ предпочел остаться в стороне.

В итоге один из иностранцев оказался без сознания на полу. Второй в дезориентированном состоянии сидел на диване.

После, казалось бы, окончания драки, молодые люди вернулись. Они решили поставить точку и стали избивать сидящего гастарбайтера, в том числе ногами по лицу.

Итог драки потасовки неизвестным.

Ранее молодой барнаулец погиб во время драки в одном из баров города.

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