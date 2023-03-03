Мужчины устроили драку на глазах у ребенка в барнаульском автобусе

Мужчины устроили небольшую перепалку в транспорте по маршруту № 20, но конфликт разгорелся.

У одного из них была маленькая дочка, которая громко плакала и просила папу остановиться.

«Будь умнее, у тебя ребенок!» — упрекнула одна из пассажирок автобуса, глядя на драку.

В автобусе находились и другие женщины, в том числе кондуктор, которым ничего не оставалось, кроме как перейти в безопасную часть салона. Еще один мужчина просто наблюдал.

«Все началось с маленькой перепалки, а закончилось разбитым лицом у всех троих», — отметили очевидцы.

Ранее водитель силой вышвырнул пенсионерку из автобуса в Хабаровском крае.