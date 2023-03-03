3 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мужчины устроили драку на глазах у ребенка в барнаульском автобусе

Инцидент и истерику ребенка днем 2 марта заснял подписчик Telegram-канала «Инцидент Барнаул».

Мужчины устроили драку в автобусе.
Мужчины устроили драку в автобусе.
t.me/incident22

Мужчины устроили небольшую перепалку в транспорте по маршруту № 20, но конфликт разгорелся.

У одного из них была маленькая дочка, которая громко плакала и просила папу остановиться.

«Будь умнее, у тебя ребенок!» — упрекнула одна из пассажирок автобуса, глядя на драку.

В автобусе находились и другие женщины, в том числе кондуктор, которым ничего не оставалось, кроме как перейти в безопасную часть салона. Еще один мужчина просто наблюдал.

«Все началось с маленькой перепалки, а закончилось разбитым лицом у всех троих», — отметили очевидцы.

Ранее водитель силой вышвырнул пенсионерку из автобуса в Хабаровском крае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость