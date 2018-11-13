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Молодого барнаульца отправят в колонию за секс с 13-летней девочкой

Жителя Барнаула осудили за интимную связь с 13-летней девочкой, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Следствие и суд установили, что в мае 2018 года 13-летняя потерпевшая выпивала на улице со знакомыми. Девочка не хотела возвращаться домой и 21-летний парень пригласил ее переночевать в квартире общего знакомого. Там молодой человек вступил в интимную связь с потерпевшей. Он знал, что девочка несовершеннолетняя, но это его не остановило.

Во время предварительного следствия молодой человек признал вину, но утверждал, что все произошло по обоюдному согласию. Парень совершил преступление в период испытательного срока за грабеж.

Суд приговорил барнаульца к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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