Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Молодой бармен сгорел при пожаре в кафе на Алтае

20-летний житель Алтайского края погиб в пожаре, который произошел в кафе «Каяс» в Горно-Алтайске, сообщили в местном управлении следственного комитета.

Пожар в кафе в Горно-Алтайске.
Пожар в кафе в Горно-Алтайске.
04.mchs.gov.ru

Огонь вспыхнул в кафе ночь с 17 на 18 октября. Оно находится в строящемся пристрое. В помещении находились двое мужчин, обгоревшие тела которых нашли сотрудники МЧС.

«В кафе в качестве бармена трудился 20-летний житель Алтайского края, который в указанный день остался ночевать в помещении указанного кафе совместно со своим 24-летним знакомым, после чего там произошло возгорание», — рассказали следователи.

Владельцы кафе опознали одно тело. Решается вопрос о проведении опознания второго тела родственниками погибшего.

Причина пожара еще устанавливается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость