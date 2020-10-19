Молодой бармен сгорел при пожаре в кафе на Алтае

Огонь вспыхнул в кафе ночь с 17 на 18 октября. Оно находится в строящемся пристрое. В помещении находились двое мужчин, обгоревшие тела которых нашли сотрудники МЧС.
«В кафе в качестве бармена трудился 20-летний житель Алтайского края, который в указанный день остался ночевать в помещении указанного кафе совместно со своим 24-летним знакомым, после чего там произошло возгорание», — рассказали следователи.
Владельцы кафе опознали одно тело. Решается вопрос о проведении опознания второго тела родственниками погибшего.
Причина пожара еще устанавливается.