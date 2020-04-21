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Происшествия

Молодой мужчина скончался от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области скончался еще один пациент с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Всего в регионе от вируса скончались четыре человека. Четвертым стал 38-летний мужчина.

«Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе — морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказали в оперштабе.

Под медицинским наблюдением в области остаются 2019 человек. С наблюдения сняты 10 071 жителей.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 793 обращения по поводу ОРВИ и гриппа. Госпитализировано с этими диагнозами 46 человек.

По данным на вечер 20 апреля, в регионе зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. В 16 случаях пациенты выписаны с отрицательными результатами тестов.

Напомним, первый летальный случай в Новосибирской области зафиксирован 14 апреля — скончался 68-летний мужчина. Его госпитализировали 7 апреля в тяжелом состоянии, до этого он пытался бороться с болезнью самостоятельно.

Первый случай смерти от коронавируса в Сибири зарегистрирован 6 апреля в Иркутской области, мужчине было 62 года.

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