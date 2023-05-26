Момент ночного взрыва в центре Краснодара попал на видео. Другой беспилотник атаковал военный аэродром

Сработала система ПВО.

Местные жители сообщали о двух взрывах. Также в небе над городом удалось снять, по всей видимости, сам БПЛА.

Официальных комментариев пока не поступало, указывает Газета.Ru.

Между тем беспилотник "приземлился" и в Ростовской области, сообщает Baza. Предположительно, у БПЛА была цель - военный аэродром в МорозовскеОбъект уничтожен системой ПВО.

Предварительно, никто не пострадал. Официальных комментариев тоже пока нет.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.

И, как выяснилось, БПЛА запустили с расстояния 10-15 километров.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.