Момент ночного взрыва в центре Краснодара попал на видео. Другой беспилотник атаковал военный аэродром

Сработала система ПВО.
Местные жители сообщали о двух взрывах. Также в небе над городом удалось снять, по всей видимости, сам БПЛА.
Официальных комментариев пока не поступало, указывает Газета.Ru.
Между тем беспилотник "приземлился" и в Ростовской области, сообщает Baza. Предположительно, у БПЛА была цель - военный аэродром в МорозовскеОбъект уничтожен системой ПВО.
Предварительно, никто не пострадал. Официальных комментариев тоже пока нет.
Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.
И, как выяснилось, БПЛА запустили с расстояния 10-15 километров.
Ночная атака
Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.
Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.
Российский лидер не пострадал.