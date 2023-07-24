Морские людоеды пристрастились к кокаину и стали чудить

Группа исследователей заметила, что у акул у побережья Флориды в последнее время наблюдается неадекватное поведение.

Выяснилось, что подводные хищники пристрастились к кокаину, указывает LIFE.

Дело в том, что контрабандисты иногда сбрасывают за борт пакеты с кокаином. Это происходит при риске нарваться на морские патрули. А волны выбрасывают на берег остатки упаковок, в которых перевозили наркотики.

Местные рыболовы уже давно заметили, что хищники ведут себя странно — некоторые "ходят" кругами на месте, другие радостно приближаются к судам. Видимо, в надежде заполучить зелье.

Стоит отметить, что совсем скоро выйдет документальный фильм "Кокаиновые акулы" на канале Discovery. В картине расскажут о полном исследовании хищниц-кокаинщиц.

Между тем стало известно, что акулы-убийцы скоро появятся в Черном море. После недавно произошедшей трагедии в египетской Хургаде, когда акула растерзала 23-летнего россиянина в акватории пляжа, биологи оценили возможность появления "челюстей" в Черном море.

Из-за изменения климата на планете вероятен процесс миграции акул-убийц и в Черное море.

Причем агрессивные виды акул уже проникли и во Владивосток. Местные жители их встречают у берегов Курильских островов.

В российских водах уже замечена даже белая акула — людоед.