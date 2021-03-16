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Происшествия

Мощная песчаная монголо-китайская буря добралась до России. Видео

Накануне мощнейшая песчаная буря обрушилась на территорию Китая. Пекин заволокло, там объявлен желтый уровень опасности.

Песок. Пустыня.
Песок. Пустыня.
СС0

Песчаная дымка заволокла и российские приграничные города. Небо над Благовещенском пожелтело. Затянутое плотным слоем облаков небо над городом приобрело желто-розовые оттенки. Сообщается о термоточках, зафиксированных по соседству в Приамурье и соседней Еврейской автономной области.

Жителям столицы Поднебесной рекомендовано оставаться дома, уже более 80 человек считаются пропавшими без вести, пишет «Росбалт». Концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ. По прогнозам синоптиков, буря продлится до 17 марта и затронет еще ряд регионов страны.

Буря пришла из Монголии, там в результате стихии погибли шесть человек: пять пастухов и один ребенок, более 80 человек пропали без вести.

Ранее сообщалось о мощной песчаной буре, внезапно обрушившейся на Персидский залив.

Сначала регион накрыла удушающая жара, нетипичная для этого времени года.

Потом внезапно поднялся сильный ветер, который поднял в небо тучи пыли и песка.

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