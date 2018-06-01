Метеорологи: на Сибирь обрушатся песчаные бури

По ее сообщению, ветер начал усиливаться в Тыве еще три дня назад, сейчас там разыгралась пыльная буря. Такое явление — не редкость в степных и пустынных районах, которых в России не так много, но для Сибирских регионов они в диковинку.

Жители Красноярского края опасаются, что буря затронет их, ведь Тыва граничит с этим регионом.

За последние пару недель пыльные бури наблюдали в Узбекистане и Туркменистане, Китае и Индии. В Индии жертвами бури стали 60 человек, а в Узбекистане было нарушено авиасообщение, уточняет издание.