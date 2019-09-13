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13 сентября 11°C

Мощная волна четырех землетрясений на Алтае дошла до соседних регионов

Четыре подземных толчка, самый мощный из которых имел магнитуду 5,3, зафиксировано в Республике Алтай (Улаганский район) 13 сентября, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Жители соседних регионов также ощутили подземные толчки.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Наиболее мощное землетрясение зафиксировано в 184 км от Горно-Алтайска в 11:08 местного времени, эпицентр имел координаты 50.54 градуса северной широты и 87.41 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 6,8 балла по шкале MSK-64, сообщает «Интерфакс».

До 11:29 специалисты зафиксировали еще три ощутимых подземных толчка (афтершока) магнитудами 5,1; 3,7; 3,6.

В Алтайском крае подземный толчок ощутили жители Барнаула, Бийска, Белокурихи.

В Улаганском районе (Республика Алтай) 12 школ и 8 детских садов решением администраций приостановили свою деятельность. Управление ГО и ЧС Бийска разослало руководителям школ рекомендацию об отмене занятий для младших классов.

Системы жизнеобеспечения в результате сейсмического события не пострадали. Жертв нет. Специалисты в приступили к обследованию зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Жители Новокузнецка (Кемеровская область) также ощутили подземные колебания от землетрясений.

«На территории Новокузнецка наблюдались незначительные колебания почвы. <…> Граждан просим не паниковать и сохранять спокойствие», — сообщает пресс-служба управления по защите населения и территории Новокузнецка.

О подземных толчках в соцсетях сообщили жители Ленинск-Кузнецка, расположенного в 140 км от Новокузнецка.

Пресс-служба главного управления МЧС по Новосибирской области сообщает, что в оперативные службы поступают звонки о незначительных колебаниях, которые ощутили жители, особенно — жильцы квартир на верхних этажах высоток.

Отголоски землетрясения ощутили и некоторые жители Томской области.

«Эти события связаны с отголосками землетрясения в Республике Алтай», — подчеркнули в главке МЧС.

Образуются горы

Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования.

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