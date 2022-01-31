Мощной DDoS-атаке подверглись сервисы правительства Новосибирской области

По его словам, мощность атаки достигла 10−12 Гбит/сек.
Сейчас ситуацию стабилизировали, однако в работе Медицинской информационной системы и колл-центра 122 (ее специалисты консультируют граждан по коронавирусу) все равно могут возникать кратковременные неполадки, уточнил Цукарь, пишет РБК.
Проблему устраняют специалисты областного минцифры.
В результате сбоя появились проблемы со связью с поликлиниками: некоторые из них не отвечают, поэтому из-за скопления обращений на горячей линии 122 образовалась очередь, сообщает NGS.