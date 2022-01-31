Мощной DDoS-атаке подверглись сервисы правительства Новосибирской области

31 января электронные сервисы правительства Новосибирской области подверглись мощной DDoS-атаке, заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова, сообщает Telegram-канал региональной администрации.

По его словам, мощность атаки достигла 10−12 Гбит/сек.

Сейчас ситуацию стабилизировали, однако в работе Медицинской информационной системы и колл-центра 122 (ее специалисты консультируют граждан по коронавирусу) все равно могут возникать кратковременные неполадки, уточнил Цукарь, пишет РБК.

Проблему устраняют специалисты областного минцифры.

В результате сбоя появились проблемы со связью с поликлиниками: некоторые из них не отвечают, поэтому из-за скопления обращений на горячей линии 122 образовалась очередь, сообщает NGS.