Мошенники начали красть деньги без СМС-подтверждений с помощью QR-кодов

Злоумышленники научились получать доступ к денежным средствам с помощью QR-кодов, в которых зашита информация о банковском счете, пишут « Известия ».

Схема

Злоумышленники представляются сотрудниками банков и рассказывают жертве, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит. Они предлагают избежать этого с помощью «бесплатной защиты», которая подразумевает создание QR-кода для отмены операции и отправки его в чат-бот.

Банкомат

Технический директор компании RuSIEM Антон Фишман отметил, что на самом деле QR-код могут использовать для снятие наличных в банкомате.

Такая операция не требует смс-подтверждения от клиента.

Ссылки

Кроме того, основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что QR-код может содержать ссылку на любое содержимое, включая поддельные сайты и вредоносные программы, пишет Газета.Ru.

Госуслуги

Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги», предлагают привязать QR-код к странице пользователя.

Ранее altapress.ru рассказывал, как злоумышленники обманывают потенциальных инвесторов фондового рынка.