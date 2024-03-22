Мошенники от имени директора убедили уборщицу Большого театра взять кредит на 2 млн рублей

Жулики написали женщине в мессенджере от имени Гергиева и заявили — у службы безопасности театра есть к ней вопросы и нужно будет пообщаться.

После чего с ней связались якобы из службы безопасности и предупредили — ее карту взломали и есть опасность, что деньги женщины пойдут на нужды ВСУ, указывает Газета.Ru.

Аферисты уговорили взять кредит под большой процент и обналичить. Сотрудники банка пытались отговорить женщину, но она поверила мошенникам.

Ранее пенсионерка перевела мошенникам почти 17 млн рублей. Жертвой жуликов стала 75-летняя женщина.

Неизвестные звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками различных служб.

Они уверяли пенсионерку — нужно обезопасить свои накопления, иначе их украдут жулики. Пенсионерка поддалась на уговоры и перевела мошенникам почти 17 млн рублей.

Примечательно, что пожилая женщина передавала и переводила деньги с лета прошлого года. Сотрудники банков говорили ей, что ее обманывают мошенники, но она никому не хотела верить.

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