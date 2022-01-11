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Происшествия

Мошенники рассылали россиянам поздравления с вредоносными ссылками

Мошенники во время новогодних праздников рассылали в мессенджерах и социальных сетях поздравления с вредоносными ссылками и теперь, получив базу зараженных устройств, активно проводят атаки на счета граждан, сообщает РИА «Новости».

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

«В период новогодних праздников мошенники, пользуясь высокой активностью людей в социальных сетях и мессенджерах, встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки либо просто присылают ссылки на вредоносные файлы под их видом. Пользователи по ним переходят и заражают свои смартфоны различными вредоносными программами», — заявил технический директор группы компаний Angara Илья Четвертнев, оказывающей услуги в сфере информбезопасности.

Он добавил, что к началу января у мошенников набралась большая база уже зараженных устройств, благодаря которым они смогут начать атаковать счета жертв, пишет Газета.Ru.

По словам Четвертнева, специалисты компании уже зафиксировали всплеск мошеннической активности.

Ранее житель Алтайского края взял в кредит больше миллиона рублей и перевел деньги мошенникам.

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