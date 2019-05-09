МЧС Алтайского края объявило о высокой пожарной опасности с 9 по 13 мая

С 9 по 13 мая в Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность, вплоть до самого высокого класса горимости в Кулундинском и Благовещенском районах, передает краевое МЧС.

МСЧ напоминает, что с 1 мая в Алтайском крае введен особый противопожарный режим, запрещающий проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.

Однако жители нарушают этот запрет. Накануне в Змеиногорском районе сотрудники МЧС России поймали предпринимателя, который жег стерню на расстоянии одного километра от села Кузьминка. В отношении него составлен административный протокол. На виновное лицо, согласно положениям законодательства, будет наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.



Напомним, что с 1 по 5 мая в Алтайском крае произошло более 1 тысячи пожаров, в том числе 660 ландшафтных пожаров — палов сухой травы. Больше всего возгораний зарегистрировано в Барнауле, Бийске, Первомайском, Рубцовском, Благовещенском и других районах.

На заседании правительства региона 6 мая глава регионального управления МЧС Александр Макаров, обратил внимание на недостаток поддержки службы на местном уровне. Если сравнить те ресурсы, которые заявляли муниципалитеты на случай пожаров, и те, которые были реально направлены на борьбу с огнем, то получается, что в действительности помощь составила только 1% от заявленного.