10 марта
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Происшествия

Мумию мужа нашла женщина в потайном шкафу

Женщина обнаружила в потайном шкафу мумию мужа, пропавшего восемь месяцев назад, сообщает Fox59.

Скелет. Смерть.
Скелет. Смерть.
открытые источники в интернете

Это случилось в США. Женщина заявила об исчезновении супруга в апреле прошлого года.

До исчезновения мужчина позвонил ей и сказал, что вернется домой раньше. Американка нашла ключи и портмоне мужа. Автомобиль стоял перед входом в дом, но мужа нигде не было. Полиция осмотрела дом, но не нашла следов мужчины, пишет klops.ru.

Как пропавший оказался в потайном шкафу — не уточняется.

Ведется разбирательство.

Ранее потайной подвал с алкоголем обнаружили мужчины в старинном доме.

«Клад» нашли британцы в Линкольне. Любознательные мужчины вырезали часть пола пилой, чтобы узнать, что скрывается за ним.

Внизу оказалась выложенная кирпичом комната, заполненная пылью и мусором. В углу мужчины нашли стеклянные бутылки с надписью «Всемирно известная кровяная микстура Кларка».

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