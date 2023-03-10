Мумию мужа нашла женщина в потайном шкафу

Это случилось в США. Женщина заявила об исчезновении супруга в апреле прошлого года.
До исчезновения мужчина позвонил ей и сказал, что вернется домой раньше. Американка нашла ключи и портмоне мужа. Автомобиль стоял перед входом в дом, но мужа нигде не было. Полиция осмотрела дом, но не нашла следов мужчины, пишет klops.ru.
Как пропавший оказался в потайном шкафу — не уточняется.
Ведется разбирательство.
Ранее потайной подвал с алкоголем обнаружили мужчины в старинном доме.
«Клад» нашли британцы в Линкольне. Любознательные мужчины вырезали часть пола пилой, чтобы узнать, что скрывается за ним.
Внизу оказалась выложенная кирпичом комната, заполненная пылью и мусором. В углу мужчины нашли стеклянные бутылки с надписью «Всемирно известная кровяная микстура Кларка».