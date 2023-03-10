Мумию мужа нашла женщина в потайном шкафу

Женщина обнаружила в потайном шкафу мумию мужа, пропавшего восемь месяцев назад, сообщает Fox59.

Это случилось в США. Женщина заявила об исчезновении супруга в апреле прошлого года.

До исчезновения мужчина позвонил ей и сказал, что вернется домой раньше. Американка нашла ключи и портмоне мужа. Автомобиль стоял перед входом в дом, но мужа нигде не было. Полиция осмотрела дом, но не нашла следов мужчины, пишет klops.ru.

Как пропавший оказался в потайном шкафу — не уточняется.

Ведется разбирательство.

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