«Клад» нашли британцы в Линкольне. Любознательные мужчины вырезали часть пола пилой, чтобы узнать, что скрывается за ним.

Внизу оказалась выложенная кирпичом комната, заполненная пылью и мусором. В углу мужчины нашли стеклянные бутылки с надписью «Всемирно известная кровяная микстура Кларка», указывает Lenta.ru.

Кроме микстуры, в подвале нашлись еще несколько бутылок. В одной из них, предположительно, был разлит бренди, а в других — виски 1897 года.

Ранее жуткую потайную комнату нашли владельцы салона красоты во время ремонта. Между тем в столетней барнаульской библиотеке «поселился» Гарри Поттер.