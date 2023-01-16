Мусорным баком перегородила сибирячка проезд автомобилям

В Новосибирске автомобилисты пытались объехать пробку через двор, но женщина перегородила дорогу мусорным баком, сообщает паблик «АСТ-54».

Инцидент произошел на улице Лазурная.

Водители решили объехать затор через двор, но им этого не позволила сделать женщина — поставила посреди дороги мусорный бак. Автомобилисты выходили из машин, ругались, но женщина не сдавалась, поэтому водителям пришлось разворачиваться, пишет Газета.Ru.

В паблике разгорелась горячая дискуссия — права жительница дома или нет. Многие стали вспоминать ПДД.

Между тем один из автомобилистов во время ссоры ударил активистку. Обратилась ли женщина в полицию неизвестно.