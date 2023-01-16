Мусорным баком перегородила сибирячка проезд автомобилям

Инцидент произошел на улице Лазурная.
Водители решили объехать затор через двор, но им этого не позволила сделать женщина — поставила посреди дороги мусорный бак. Автомобилисты выходили из машин, ругались, но женщина не сдавалась, поэтому водителям пришлось разворачиваться, пишет Газета.Ru.
В паблике разгорелась горячая дискуссия — права жительница дома или нет. Многие стали вспоминать ПДД.
Между тем один из автомобилистов во время ссоры ударил активистку. Обратилась ли женщина в полицию неизвестно.
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