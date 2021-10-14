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Происшествия

Муж Собчак рассказал, как используют смертельное ДТП с машиной телеведущей

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал ДТП со смертельным исходом, в которое попала машина, где находилась его жена Ксения Собчак.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

Произошедшее ужасно, отметил Богомолов в Instagram.

«Тут смерть. И ничего не прибавишь, и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами», — отметил Богомолов.

Однако, по его мнению, некоторые решили использовать трагедию для сведения счетов: «Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию».

ДТП произошло на трассе под Сочи. Ксения Собчак ехала в аэропорт. Водитель престижной иномарки выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с Volkswagen, одна из пассажирок которого погибла, другая, как и водитель, была доставлена в больницу.

Водитель Mercedes Олег Цой, как завсвидетельстовала экспертиза, был трезв, пишет «Росбалт». Также он показал на допросе, что решения о маневрах на дороге принимал самостоятельно, без давления пассажаров.

Однако в соцсетях появилось много постов с претензиями к Собчак. Пользователи раскритиковали телеведущую за то, что она не подошла к автомобилю с потерпевшими (об этом рассказали очевидцы ДТП), а поспешила уехать в аэропорт на другой машине.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в „Зуме“, есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела», — сообщила впоследствии Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак прошла медицинское освидетельствование в клинике «Лапино» после смертельной аварии в Сочи.

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