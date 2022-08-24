Мужа Пелоси заключали под стражу за пьяное вождение

Его приговорили к пяти дням заключения, исправительным работам, а также к штрафу (около 7 тыс. долларов).
Судья засчитал ему четыре дня — два уже прошли под арестом. Еще два пошли в «зачет» за примерное поведение.
Один день Пол Пелоси будет трудиться на исправительных работах, указывает Газета.Ru.
Также лихачу придется послушать трехмесячный курс о вреде пьянства во время управления автомобилем.
В мае произошло ДТП с участием Пола Пелоси. Участники аварии прошли медицинское освидетельствование. У мужа политика обнаружили содержание алкоголя выше 0,08 промилле.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.
МИД КНР выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань.