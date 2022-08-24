24 августа
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Происшествия

Мужа Пелоси заключали под стражу за пьяное вождение

Пол Пелоси — муж спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси — в суде признал свою вину в вождении в нетрезвом виде, пишет Politico.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Его приговорили к пяти дням заключения, исправительным работам, а также к штрафу (около 7 тыс. долларов).

Судья засчитал ему четыре дня — два уже прошли под арестом. Еще два пошли в «зачет» за примерное поведение.

Один день Пол Пелоси будет трудиться на исправительных работах, указывает Газета.Ru.

Также лихачу придется послушать трехмесячный курс о вреде пьянства во время управления автомобилем.

В мае произошло ДТП с участием Пола Пелоси. Участники аварии прошли медицинское освидетельствование. У мужа политика обнаружили содержание алкоголя выше 0,08 промилле.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

МИД КНР выразил решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань.

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