Мужчина из Бийска спас ребенка, провалившегося под лед

Мальчик провалился под тонкий мартовский лед на реке Бия в районе Зеленого Клина еще в марте, сообщает « Катунь 24 ».

Провалившегося ребенка заметил местный житель — Семен Сиволоб. Он как раз прогуливался с семьей недалеко от реки.

Не задумываясь, бийчанин кинулся за мальчиком прямо в одежде.

Мужчина сумел вытащить ребенка на берег, а после передал бригаде скорой помощи.

За смелость и самоотверженность при спасении утопающего, а также за неравнодушие к чужой беде жителя Бийска наградили почетной грамотой администрации города.

Ранее в Омске спасли провалившегося под лед мужчину. Он сумел задержаться в полынье, из которой его и достали сотрудники МЧС.