25 апреля
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Происшествия

Мужчина из Бийска спас ребенка, провалившегося под лед

Мальчик провалился под тонкий мартовский лед на реке Бия в районе Зеленого Клина еще в марте, сообщает «Катунь 24».

Замерзшая река, лед.
Замерзшая река, лед.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Провалившегося ребенка заметил местный житель — Семен Сиволоб. Он как раз прогуливался с семьей недалеко от реки.

Не задумываясь, бийчанин кинулся за мальчиком прямо в одежде.

Мужчина сумел вытащить ребенка на берег, а после передал бригаде скорой помощи.

За смелость и самоотверженность при спасении утопающего, а также за неравнодушие к чужой беде жителя Бийска наградили почетной грамотой администрации города.

Ранее в Омске спасли провалившегося под лед мужчину. Он сумел задержаться в полынье, из которой его и достали сотрудники МЧС.

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