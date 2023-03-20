20 марта
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Происшествия

Мужчина избил 16-летнего судью после хоккейного матча в Алтайском крае

Родитель избил 16-летнего судью во время юношеского первенства по хоккею, проходящего в Рубцовске, сообщает Mash Siberia.

В Алтайском крае избили 16-летнего судью.
В Алтайском крае избили 16-летнего судью.
t.me/mash_siberia

На соревнование съехались ребята до 12 лет из разных городов Сибири.

16-летнему хоккеисту Данилу Подгорному, который уже имеет судейскую книжку, поручили проследить за несколькими встречами и выдали форму.

После матча рубцовской команды отец одной хоккеистки ворвался в раздевалку и начал кричать, что подросток не должен был надевать судейскую одежду.

Затем у мужчины вышел конфликт с мамой Данила. Со слов парня, он хотел мирно уладить недопонимание, но отец девочки начал оскорблять его семью.

Подросток хотел успокоить мужчину, но разгневанный родитель схватил Данила за шиворот и швырнул в стену.

У подростка выявили сотрясение мозга, его госпитализировали.

Мужчина свою вину не признает. Родители других хоккеистов требуют, чтобы агрессор ответил по закону.

Ранее в Барнауле рассказали, как вовлечь ребенка в хоккей и не «убить» родительскими амбициями. Подробности — в материале altapress.ru.

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