23 апреля
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Происшествия

Мужчина нагло и цинично ограбил пенсионерку в подъезде

69-летняя жительница Бийска (Алтайский край) обратилась в полицию и рассказала правоохранителям, что ее ограбил неизвестный мужчина.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Женщина возвращалась домой, следом за ней в подъезд зашел мужчина. Он на лестничной площадке четвертого этажа открыто, с применением насилия похитил у нее сумку.

Добычей злоумышленника стали 5000 рублей и документы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего, говорится в сообщении краевого главка МВД.

По подозрению в совершении грабежа задержан 39-летний житель Бийска.

В содеянном мужчина признался.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Расследование продолжается. Возможно, задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям.

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