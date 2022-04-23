Мужчина нагло и цинично ограбил пенсионерку в подъезде

Женщина возвращалась домой, следом за ней в подъезд зашел мужчина. Он на лестничной площадке четвертого этажа открыто, с применением насилия похитил у нее сумку.
Добычей злоумышленника стали 5000 рублей и документы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего, говорится в сообщении краевого главка МВД.
По подозрению в совершении грабежа задержан 39-летний житель Бийска.
В содеянном мужчина признался.
Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».
Расследование продолжается. Возможно, задержанный причастен к другим аналогичным преступлениям.