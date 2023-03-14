Мужчина ограбил магазин и заперся в доме, притворяясь, что его там нет

Мужчина с предметом, внешне похожим на пистолет, открыто похитил из кассы магазина в Белокурихе 35 тыс. рублей, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленник решил скрыться от полиции после ограбления и закупил на украденные деньги запас продуктов и спиртного.

Затем мужчина закрылся в доме, который снимал у родственников. Он не включал свет, не передвигался по дому и всячески имитировал свое отсутствие.

Однако сотрудники уголовного розыска все же смогли найти преступника и установить личность — подозреваемым оказался 46-летний местный житель.

По месту жительства мужчины нашли одежду, в которой он был на месте преступления, и основную часть украденной суммы — 19 тыс. рублей.

Подозреваемого взяли под стражу, возбудили уголовное дело о разбое.

Ранее житель наукограда угнал мусоровоз, который почти сразу загорелся.