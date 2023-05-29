Мужчина погнался за блогером и отрубил мечом ему руку

Мужчина напал на блогера и отрубил ему руку мечом.

ЧП произошло в Китае, во время прямого эфира.

Внезапно в кадре появился мужчина с мечом. В какой-то момент он отрубил руку блогеру, указывает Газета.Ru. Люди, которые находись рядом с блогером, в момент атаки побежали — они пытались скрыться от нападавшего. На место ЧП приехали экстренные службы.

Нападавший арестован. Ведется разбирательство.

Ранее самурайским мечом мужчина убил сына за плохую успеваемость. Это тоже произошло в Китае.

На онлайн родительском собрании учителя сообщили мужчине о плохих оценках его сына.

После разбирательств по этому поводу и пререканий с сыном, китаец разозлился и ударил мальчика самурайским мечом. Меч оставил на теле ребенка рану длиной 10 см.Испугавшись, отец вызвал скорую, врачи прибыли через десять минут. Однако спасти ребенка не успели. Мальчик скончался от потери крови.

Вскрытие показало, что на теле ребенка были и другие, более старые травмы.