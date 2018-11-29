«Мечи сияют»: российские банкиры пришли на прием инвестиционного форума в образах джидаев

Речь идет о закрытой вечеринке банка, которая проходит в среду в Москве в стиле знаменитой киносаги, рассказали РБК два сотрудника банка. По их словам, топ-менеджеры организации на этот прием пришли в тематических костюмах, рядовые сотрудники — в вечерних нарядах.

«​Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!» — обратился к присутствующим Костин. «Привет славному ордену инвест-джедаев!» — сказал Соловьев. Далее между ними произошел диалог.

Костин: Как славно, что в разгар серьезного форума можно на время снять галстук и одеться в домашнее.



Соловьев: В прошлом году вы тоже были в домашнем. Вы помните, джедаи? (Как писала Financial Times, в 2017 году на приеме ВТБ Костин был в образе Иосифа Сталина, Соловьев был в образе Никиты Хрущева. В самом банке уточнили, что это были костюмы не конкретных исторических личностей, а типичные для эпохи 1950-х годов. — РБК)



Костин: О, это была старая добрая классика. А сегодня на нас доспехи инвестиционных джедаев. Потому что времена изменились — космические скорости, космические риски!



Соловьев: Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!

Десятый ежегодный инвестиционный форум «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» (Russia calling!) проходит в Москве с 28 по 30 ноября. Программа мероприятия затрагивает такие темы, как экономическое развитие России, стратегии ускорения регионального роста, тенденции на рынках долгового и акционерного капиталов, а также ряд других вопросов, касающихся бизнеса и инвестиций.