31 марта
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Происшествия

Мужчина случайно убил пенсионерку дверью в Алтайском крае

Трагедия произошла в июле 2022 года, когда житель Алейска выходил из подъезда и с силой открыл входную дверь, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Мужчина. Подъезд.
Мужчина. Подъезд.
"В Курсе 22"

Известно, что мужчина делал ремонт. В тот момент он выносил на руках строительный мусор, из-за чего пришлось толкнуть дверь, чтобы открыть проход пошире.

К подъезду как раз подходила пожилая женщина, которую снесла металлическая конструкция

От столкновения пенсионерка упала на асфальт и ударилась головой, получив открытую черепно-мозговую травму. Женщина скончалась в больнице.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Его наказали на десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Также с виновного взыскали 500 тыс. рублей как компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшей.

Ранее житель Алтая случайно подстрелил друга из чужого ружья.

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