Мужчина случайно убил пенсионерку дверью в Алтайском крае

Известно, что мужчина делал ремонт. В тот момент он выносил на руках строительный мусор, из-за чего пришлось толкнуть дверь, чтобы открыть проход пошире.
К подъезду как раз подходила пожилая женщина, которую снесла металлическая конструкция
От столкновения пенсионерка упала на асфальт и ударилась головой, получив открытую черепно-мозговую травму. Женщина скончалась в больнице.
Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Его наказали на десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Также с виновного взыскали 500 тыс. рублей как компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшей.
Ранее житель Алтая случайно подстрелил друга из чужого ружья.