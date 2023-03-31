Мужчина случайно убил пенсионерку дверью в Алтайском крае

Трагедия произошла в июле 2022 года, когда житель Алейска выходил из подъезда и с силой открыл входную дверь, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Известно, что мужчина делал ремонт. В тот момент он выносил на руках строительный мусор, из-за чего пришлось толкнуть дверь, чтобы открыть проход пошире.

К подъезду как раз подходила пожилая женщина, которую снесла металлическая конструкция

От столкновения пенсионерка упала на асфальт и ударилась головой, получив открытую черепно-мозговую травму. Женщина скончалась в больнице.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Его наказали на десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Также с виновного взыскали 500 тыс. рублей как компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшей.

Ранее житель Алтая случайно подстрелил друга из чужого ружья.