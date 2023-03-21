Житель Алтая случайно подстрелил друга из чужого ружья

Собиратель шишек из Республики Алтай случайно подстрелил коллегу из чужого ружья, сообщает Mash Siberia.

Как только на улице распогодилось, друзья решили устроить вылазку в урочище Айбок, чтобы подзаработать на сборе шишек.

32-летний Руслан прихватил с собой незарегистрированное ружье, найденное во время очередной вылазки.

По дороге товарищ начал снимать ствол и случайно выстрелил в 29-летнего Владислава.

Пострадавшего спустили с гор и доставили в больницу. В итоге у него ранение предплечья и множественный осколочный перелом левой плечевой кости.

Обиды на друга подстреленный мужчина не держит.

А полиция будет искать хозяина ружья.

Ранее в Омске полицейский случайно выстрелил из табельного оружия в своего напарника. Пострадавший в итоге скончался в больнице на следующий день.