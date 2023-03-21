Житель Алтая случайно подстрелил друга из чужого ружья

Как только на улице распогодилось, друзья решили устроить вылазку в урочище Айбок, чтобы подзаработать на сборе шишек.
32-летний Руслан прихватил с собой незарегистрированное ружье, найденное во время очередной вылазки.
По дороге товарищ начал снимать ствол и случайно выстрелил в 29-летнего Владислава.
Пострадавшего спустили с гор и доставили в больницу. В итоге у него ранение предплечья и множественный осколочный перелом левой плечевой кости.
Обиды на друга подстреленный мужчина не держит.
А полиция будет искать хозяина ружья.
Ранее в Омске полицейский случайно выстрелил из табельного оружия в своего напарника. Пострадавший в итоге скончался в больнице на следующий день.