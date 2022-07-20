20 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мужчина упал с эстакады моста на Porshe, проезжающий по МКАД

43-летний мужчина упал с эстакады моста на дорогостоящую иномарку Porshe, проезжающую по Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Porshe, на который упал мужчина
Porshe, на который упал мужчина
Госавтоинспекция Москвы

Инцидент случился 19 июля около 17:00 по московскому времени на 65 км внешней стороны МКАД. Судя по снимку, человек приземлился на спойлер автомобиля.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 19 июля произошло столкновение двух трамваев. ДТП случилось в районе Докучаево. На кадрах видно, что общественный транспорт получил серьезные повреждения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость