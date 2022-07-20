Мужчина упал с эстакады моста на Porshe, проезжающий по МКАД

Инцидент случился 19 июля около 17:00 по московскому времени на 65 км внешней стороны МКАД. Судя по снимку, человек приземлился на спойлер автомобиля.
Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Барнауле 19 июля произошло столкновение двух трамваев. ДТП случилось в районе Докучаево. На кадрах видно, что общественный транспорт получил серьезные повреждения.