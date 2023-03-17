17 марта
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Происшествия

Мужчина устроил ДТП, бросил труп подростка в машине и скрылся с места ЧП

В Абакане водитель устроил ДТП, бросил труп подростка-пассажира в автомобиле и сбежал, сообщает РЕН ТВ.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Водитель не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения, а потом и в забор забор. Внутри машины находились двое молодых людей — 16-летний подросток и 19-летний юноша.

От полученных травм подросток скончался на месте ДТП. Другого молодого человека доставили в больницу с травмой брюшной полости и грудной клетки, ушибами внутренних органов и переломами.

Ранее на Алтае женщина без прав устроила смертельное ДТП, в котором погиб пассажир. Второй пассажир — 55-летний житель Онгудайского района — выжил, но получил серьезные травмы.

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