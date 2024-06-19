Мужчина, устроивший стрельбу в клубе США, получил 55 пожизненных сроков

Сообщается, что 22-летний Андерсон Ли Олдрич признал себя виновным в пяти убийствах.
Список его обвинений состоял из десятков пунктов обвинения в покушении на убийство, 5 пунктов обвинения в убийстве и 2 пунктов обвинения в преступлениях на почве предубеждений.
Подсудимый также признал 46 покушений на убийства первой степени, а также два преступления на почве предубеждения.
Ранее сообщалось, что житель Алтайского края стрелял по воробьям, а попал на скамью подсудимых.
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