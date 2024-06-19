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Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу в клубе США, получил 55 пожизненных сроков

В 2022 году Андерсон Ли Олдрич устроил стрельбу в клубе в городе Колорадо-Спрингс, в результате которой погибли пять человек, теперь он получил 55 пожизненных сроков, сообщает CBS.

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0

Сообщается, что 22-летний Андерсон Ли Олдрич признал себя виновным в пяти убийствах.

Список его обвинений состоял из десятков пунктов обвинения в покушении на убийство, 5 пунктов обвинения в убийстве и 2 пунктов обвинения в преступлениях на почве предубеждений.

Подсудимый также признал 46 покушений на убийства первой степени, а также два преступления на почве предубеждения.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края стрелял по воробьям, а попал на скамью подсудимых.

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