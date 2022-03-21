Мужчина в медицинской маске «подломил» букмекерскую контору на 22 млн рублей

«Злоумышленник в медицинской маске зашел в помещение букмекерской конторы на Улице 1905 года. Там, угрожая пистолетом, он потребовал у менеджера ключи от сейфа. Получив отказ, мужчина достал взятую с собой черную шапку и заставил сотрудника конторы надеть ее на голову и лицо, чтобы тот не видел его действий. Он забрал у менеджера из кармана ключ, открыл сейф, сложил в рюкзак 22 миллиона 400 тысяч рублей и скрылся», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.