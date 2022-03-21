21 марта
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Происшествия

Мужчина в медицинской маске «подломил» букмекерскую контору на 22 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на букмекерскую контору в Москве, сообщает «Интерфакс».

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
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«Злоумышленник в медицинской маске зашел в помещение букмекерской конторы на Улице 1905 года. Там, угрожая пистолетом, он потребовал у менеджера ключи от сейфа. Получив отказ, мужчина достал взятую с собой черную шапку и заставил сотрудника конторы надеть ее на голову и лицо, чтобы тот не видел его действий. Он забрал у менеджера из кармана ключ, открыл сейф, сложил в рюкзак 22 миллиона 400 тысяч рублей и скрылся», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже подозреваемого задержали в Московской области. Им оказался 43-летний москвич.

С его слов, при нападении он использовал пневматический пистолет, который выбросил в мусорный контейнер.

Часть похищенного злоумышленник успел потрать, основную массу денег полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Ранее мужчина с муляжом гранаты пришел грабить столичный банк.

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