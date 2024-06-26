Мужчина выиграл в казино 4 миллиона долларов и умер от остановки сердца

В сингапурском казино Marina Bay Sands внезапно скончался мужчина, не сумев смириться с денежной фортуной в 4 миллиона долларов, об этом сообщило издание Lokmat Times.

Источник дополняет, счастливчик не смог пережить стресс от неожиданности и умер из-за сердечного приступа.

«Инцидент произошел на фоне ликующей атмосферы в знаменитом казино, где счастливчик сорвал джекпот в 4 миллиона долларов. Свидетели описали сцены эйфории, быстро переходящей в панику, когда мужчина потерял сознание в разгар празднования», — говорится в публикации.

Мужчину пытались экстренно реанимировать сотрудники казино и скорая помощь, но сделать этого не удалось. Предполагается, что виной всему опасность черного рынка казино, где обычно, после крупного выигрыша, с людей вымывают деньги и всячески преследуют.

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