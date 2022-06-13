13 июня
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Происшествия

Мужчина зарезал сожительницу на алтайской базе отдыха

На Алтае 40-летний мужчина убил 30-летнюю сожительницу, пишет «Инцидент Рубцовск» в «ВКонтакте».

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

По имеющейся информации, убийство произошло на базе отдыха «Лесная Сказка» (село Новоегорьевское). Там мужчина с женщиной вместе работали.

Будучи в алкогольном опьянении, пара поссорилась. Виновный пять раз пырнул сожительницу ножом в шею и живот.

Далее он попытался скрыть следы преступления: завернул тело в полиэтиленовый пакет и спрятал в подпол дома. Коллегам он сказал, что женщина пропала без вести, и объявил ее в розыск.

Мертвой пропавшую обнаружил поисковый отряд «Лиза Алерт». Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника, и он уже дал признательные показания.

Ранее рубцовчанка заживо сожгла машине возлюбленного, пристегнув его наручниками.

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