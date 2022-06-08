Рубцовчанка заживо сожгла в машине возлюбленного, пристегнув его наручниками

Вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружили сгоревший автомобиль с телом мужчины, руки которого были пристегнуты наручниками.
«Следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции в короткие сроки раскрыли преступление и установили личность человека, причастного к его совершению», — рассказали в ведомстве.
Задержали 41-летнюю жительницу Рубцовска. Она пояснила, что погибший 68-летний мужчина — ее близкий знакомый.
Возбудили уголовное дело по признакам убийства. Женщину отправили под стражу, следователи выясняют обстоятельства и мотив.
Ранее другая жительница Алтая убила супруга в убойном пункте.