8 июня
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Происшествия

Рубцовчанка заживо сожгла в машине возлюбленного, пристегнув его наручниками

В Алтайском крае задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины, сообщает региональный СК.

Жительница Рубцовска заживо сожгла возлюбленного в машине.
Жительница Рубцовска заживо сожгла возлюбленного в машине.
altai-krai.sledcom.ru

Вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружили сгоревший автомобиль с телом мужчины, руки которого были пристегнуты наручниками.

«Следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции в короткие сроки раскрыли преступление и установили личность человека, причастного к его совершению», — рассказали в ведомстве.

Задержали 41-летнюю жительницу Рубцовска. Она пояснила, что погибший 68-летний мужчина — ее близкий знакомый.

Возбудили уголовное дело по признакам убийства. Женщину отправили под стражу, следователи выясняют обстоятельства и мотив.

Ранее другая жительница Алтая убила супруга в убойном пункте.

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