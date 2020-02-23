На Алтае автобус с пассажирами заклинило на узкой из-за сугробов улице

В субботу 22 февраля автобус с пассажирами в Бийске застрял между сугробами, надолго остановив движение по ул. Ленинградской в Бийске, рассказали читатели блога Инстаграм «Бийск мой город». «Чистить дороги надо», — прокомментировала участница происшествия.

Автобус с пассажирами двигался по улице, а когда начал тормозить, его занесло на скользкой поверхности, развернуло и, по сути, заклинило. Он застрял между огромными сугробами на обочинах.

Сначала читатели предположили, что водитель, как обычно, гнал на высокой скорости.

«Надо ж было так вписаться», — удивился один из читателей блога.

Но читательница, которая была пассажиром автобуса в момент инцидента, объяснила: ехал автобус на вполне умеренной скорости. Просто дороги надо чистить.

Судя по тому, что фотографии опубликованы как дневные, так и ночные, автобус перегородил проезд надолго.

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