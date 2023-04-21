На Алтае бывшая жена погибшего на СВО судилась с его матерью из-за ордена

Бийский горсуд отказал бывшей супруге погибшего в ходе спецоперации (СВО) военнослужащего, которая добивалась передачи ей на хранение его Ордена Мужества. Орденом мужчина был награжден посмертно, в дальнейшем госнаграду передали матери. Но его вдова полагала, что орден должен храниться в ее семье и попыталась доказать это в суде.

С чего все началось

Алтайский военнослужащий погиб на СВО в 2022 году, его посмертно наградили Орденом Мужества, а госнаграду передали на хранение матери.

Жительница Бийска, его бывшая супруга, подала иск в суд. Она потребовала возложить на мать погибшего обязанность передать орден на хранение в ее семью, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Иск она подала в интересах ее несовершеннолетних детей, которые просили о передаче ордена, но мать погибшего отказалась.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Каковы аргументы матери

Мать военнослужащего считала, что орден ей передали на законных основаниях. Она намерена хранить его у себя (реализовывать или отдавать его не планирует). А внуки смогут приходить в гости и смотреть на него.

«На вручении присутствовала вся семья, была возможность подойти и посмотреть на орден», — приводит ее аргументы пресс-служба судов.

Фото награды и копию информационного письма мать хочет передать в помещение Юнармии, где планируют открыть музей имени ее сына.

Против передачи ордена бывшей супруге погибшего возражал и краевой военкомат. Его представитель пояснила: законодатель не определил, кому в приоритетном порядке надо передавать посмертную госнаграду.

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А военкомат вправе самостоятельно определить получателя из круга лиц, указанного в нормативно-правовом акте. Обычно же госнаграды, присвоенные посмертно, вручаются матери.

Что решил суд

Бийский горсуд, вынося решение, опирался на два документа. Во-первых, на указ президента РФ от 7 сентября 2010 года № 1099.

Во-вторых — на «Инструкцию о порядке вручения орденов, медалей, знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации», утвержденную распоряжением президента от 3 апреля 1997 года № 96-рп.

В них действительно не определен приоритет посмертной передачи госнаград.

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com

Согласно пункту 47 указа государственная награда и документ к ней могут быть вручены любому из лиц, перечисленных в документу: отцу, матери, вдовцу, вдове, сыну или дочери награжденного. В числе первых указаны родители умершего.

В итоге горсуд отказал бывшей супруге. Но решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционную инстанцию.

Ранее Altapress.ru сообщал, что алтайский филиал федерального банка требует от матери погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» погасить его кредит. Банк не видит оснований для списания долга, так как военнослужащий официально не числится в списках Минобороны.

В другой ситуации отец погибшего добровольца, воевавшего в составе Вооруженных сил РФ, потребовал от его матери долю «гробовых» выплат, хотя сам не принимал участия в воспитании и содержании сына и не платил алименты.