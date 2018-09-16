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На Алтае бухгалтер больницы присвоила почти миллион рублей

Бывшего бухгалтера Улаганской районной больницы признали виновной в незаконном присвоении 830 тысяч рублей, пишут «Новости Горного Алтая».

Деньги.
Деньги.
СС0

Суд установил, что с января 2014-го по июль 2016 года подсудимая была бухгалтером расчетной группы районной больницы и существенно завышала себе заработную плату. В результате она присвоила более 830 тысяч рублей.

Жунщины признали виновной в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).

Причиненный ущерб обвиняемая возместила в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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